Зеленский заявил, что сможет вернуть освобожденные Россией территории и снова попросил оружие

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к участникам Международной конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Киев сможет вернуть территории, освобожденные Россией, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления по видеосвязи глава киевского режима сказал следующее: «Можем ли мы отклонить российские удары? Да. Можем ли мы защитить наших граждан от российских ракет? Конечно. Можем ли мы освободить нашу землю? Тому есть 1 891 доказательство – именно столько сел и городов мы смогли освободить от российской оккупации».

Кроме того, Зеленский заявил, что не видит риска, что Белоруссия присоединится к России для участия в СВО.

«Мы считаем, что на сегодня вероятности (участия Белоруссии в СВО, – прим. ред.) и высокого риска нет. Во-первых, трудно привлечь в состав ВС РФ белорусских воинов. … Одно дело, когда с территории Белоруссии летят ракеты, с их аэродромов летят самолеты, другое дело, если ты осознанно идешь в наступление», – отметил глава украинцев.

Отметим, что также сегодня во время совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте в Киеве Зеленский заявил, что «не может быть табу в для поставок оружия Украине.

Выступая перед СМИ, президент Украины сказал: «Имеем общее понимание с Нидерландами, что не может быть табу в отношении поставок и поддержки оружием нашей армии, нашей Украины. … Нидерланды вместе с Данией и Германией готовятся передать Украине около 100 танков Leopard».

Киев, Иван Бабурин

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