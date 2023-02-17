Шольц: Мы стремимся, чтобы украинский конфликт не превратился в противостояние НАТО и России

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на Международной конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу, 17 февраля, призвал находить баланс между поддержкой Украины и предотвращением непреднамеренной эскалации, чтобы украинский конфликт не превратилась в прямое противостояние НАТО и России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления германский лидер сказал: «Германия будет продолжать находить баланс между максимально возможной поддержкой Украины и недопущением непреднамеренной эскалации. Мы стремимся, чтобы военный конфликт на Украине не превратился в конфликт между НАТО и Россией. Баланс между поддержкой Украины и стремлением избежать эскалации будет соблюдаться и дальше. …Мы должны тщательно взвешивать все наши действия и обсуждать с союзниками. Это война непосредственно возле нас, это опасная война. Несмотря на срочность проблемы, осмотрительность превыше скоропалительности».

При этом, канцлер ФРГ заявил следующее: «Я понимаю, что некоторые люди обеспокоены и ставят под вопрос наши решения, но я хочу им сказать – это не наши поставки оружия продлевают войну, а наоборот. Германия же своими действиями покончила с действующим десятилетиями принципом не поставлять оружие в конфликтные зоны».

«Германия выделила более EUR12 млрд. на помощь Украине в прошлом году и приняла более миллиона украинских беженцев», – напомнил также Шольц всем присутствующим.

Мюнхен, Иван Бабурин

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