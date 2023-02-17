Глава британского минобороны призвал украинских неонацистов стрелять точнее по российским позициям

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинских военных стрелять по российским позициями точнее, чтобы экономить боеприпасы, – пишет в пятницу, 17 февраля, газета Financial Times.

В интервью изданию Уоллес сказал: «Вам нужно 100 артиллерийских снарядов, чтобы подорвать российскую позицию, или всего пять? Если вы сможете быть точными, вам не понадобятся 100 снарядов».

От себя Financial Times пишет, что «сложность для украинских войск заключается в том, чтобы быть точнее при использовании вооружения и использовать западные методы сражения».

Следует напомнить, что ранее Financial Times сообщала, что «Вооруженные силы Украины испытывают острый дефицит боеприпасов. ВСУ тратят до 5 тысяч снарядов в день. Примерно столько небольшие страны закупают на целый год».

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»