После заявлений о Крыме Нуланд назвали легитимной целью

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 17 февраля, заявил, что Виктория Нуланд стала легитимной целью для России, разрешив ВСУ наносить удары по Крыму, – сообщает телеканал «360».

В интервью телеканалу Рогов сказал: «Вскоре американцы разрешат Украине бить и по Москве. После Крыма – Москва. Хитрое заявление Нуланд связано с тем, что в парадигме Соединенных Штатов Крым – это якобы Украина. Поэтому по нему можно бить. Нет сомнений, что это промежуточное заявление. Не сегодня завтра американцы скажут, что и по Москве можно бить. Поэтому, давая оценку Нуланд, – она пропащий человек, который становится легитимной целью для нас после подобных слов».

«Пока в Соединенных Штатах будут уверены, что к ним не «прилетит», они продолжат провоцировать Третью мировую и повышать градус на уничтожение России. Пока они будут уверены, что мы не применим по отношению к ним то, что можем применить, они будут разжигать конфликт против нас и доводить нашу страну до уничтожения», – подчеркнул член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

Напомним, накануне замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на онлайн-брифинге заявила, что США считают военные базы в Крыму легитимными целями для украинских ударов.

«США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму. Это законные цели. Украина наносит по ним удары, и мы поддерживаем это», – заявила американский дипломат.

Геническ, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»