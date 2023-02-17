Небензя о посредничестве ООН в украинском кризисе: Можем ли мы доверять?

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время выступления на созванном по российской инициативе заседании Совета Безопасности по теме годовщины минских договоренностей в пятницу, 17 февраля, заявил, что возможность посредничества ООН в ситуации на Украине с учетом занятой критической позицией по отношению к России вызывает вопросы, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому?»

«Совет Безопасности ООН в ситуации с «Минском-2» не справился со своей прямой обязанностью – поддержанием мира и безопасности. Минский процесс провалился, став очевидной неудачей Совета Безопасности ООН в области превентивной дипломатии, которую многие из вас называют одной из важнейших задач этого органа. Нас такая ситуация крайне разочаровывает, она подрывает авторитет Совета Безопасности, не справившегося со своей прямой функцией – поддержанием международного мира и безопасности», – подчеркнул российский дипломат.

Постпред России при ООН также заявил: «Как получилось так, что, повторяя каждый год в этом зале тезисы о поддержке минского процесса, подписывая с нами документы, вы держали камень за пазухой и прекрасно знали, что минский процесс для вас – всего лишь дымовая завеса для перевооружения киевского режима и его подготовки к войне против России во имя ваших геополитических интересов?».

«Сотрудники ОБСЕ в упор не замечали прогрессировавшую на Украине русофобию и агрессивную украинскую националистическую идею. Неудобные для Киева и Вооруженных сил Украины факты, такие как убийства украинскими формированиями мирных жителей Донбасса, зачастую ретушировались или прятались от глаз широкой общественности в закрытых отчетах», – сказал Василий Небензя на заседании Совбеза ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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