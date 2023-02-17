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Пятница, 17 февраля 2023, 21:07 мск

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Захарова прокомментировала «назначение» Пушкина «африкано-французским деятелем»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 17 февраля, отреагировала на идею посольства Франции в Центральной Африканской Республике представить русского поэта Александра Пушкина «африкано-французским деятелем с русскими корнями».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Сейчас только не упадите. Лучше сразу лечь. Посольство Франции в Центральной Африканской Республике запустило цикл лекций о выдающихся деятелях французской культуры. Героем первой лекции о культуре Франции стал … Пушкин. Дипломат из Парижа представил Александра Сергеевича как «африкано-французского деятеля с русскими корнями».

«Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз – новая ненормальность», – добавила российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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