Китай призвал стороны прекратить огонь на Украине и сесть за стол переговоров

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности в пятницу, 17 февраля, заявил, что Китай призывает Россию и Украину прекратить огонь и сесть за стол переговоров с США, ЕС и НАТО, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которая велась YouTube-канале ООН.

В ходе своего выступления китайский дипломат сказал: «Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь и начать мирные переговоры, как можно скорее. США, ЕС и НАТО также следует сесть за стол переговоров с Россией для всеобъемлющего и глубокого диалога, основанного на принципах неделимости безопасности. Им следует обсудить, как построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру, чтобы добиться общей безопасности».

«Позиция Китая по поводу конфликта на Украине ясная и последовательная: суверенитет и территориальная целостность всех стран должна соблюдаться. Но законные интересы всех государств в области безопасности тоже являются приоритетными», – подчеркнул Чжан Цзюнь.

Китайский постпред также отметил, что «если бы все положения минских соглашений могли быть эффективно исполнены, украинский кризис, возможно, не вылился бы в то, чем он является сегодня».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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