Реестр иноагентов пополнился журналистом Андреем Лошаком*

Министерство юстиции РФ в пятницу, 17 февраля, внесло в реестр иностранных агентов журналиста Андрея Лошака*, историка и философа Андрея Зубова*, и Школу свободной общественной мысли «Возрождение».

В обосновании признания Зубова* иноагентом говорится, что он «участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти».

«Андрей Лошак* участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против специальной военной операции на Украине, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами», – говорится в справке минюста.

Школа свободной общественной мысли «Возрождение»* была признана иноагентом за то, что «выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью в России и изменению конституционного строя».

*Организация (физлицо) признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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