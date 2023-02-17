Моравецкий готов поставить Киеву истребители, но только вместе с другими членами НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Международной конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу, 17 февраля, заявил, что Варшава готова поставить Украине истребители МиГ-29, но в вместе с другими странами-членами НАТО, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию конференции.

Отвечая на вопрос модератора, готова ли Польша поставить Украине истребители F-16, Моравецкий сказал: «У нас F-16 не так много. Мы согласны поставить истребители другого типа, которыми мы располагаем. Вместе с другими странами, как часть решения НАТО».

«Польша уже отправила 250 танков Украине и предоставит еще 60 модернизированных, помимо анонсированных 14 Leopard 2. Наибольшее количество танков, вероятно, предоставила Польша», – напомнил польский премьер.

Как отмечают эксперты, на вооружении Войска польского стоит два типа истребителей: F-16 и МиГ-29.

Мюнхен, Иван Бабурин

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