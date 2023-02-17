США не обещали Зеленскому истребителей, но приветствуют, если их поставят другие

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 17 февраля, заявил, что США не обещали Киеву поставлять истребители, но будут приветствовать их передачу другими странами, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Кирби сказал: «Если кто-либо из наших партнеров и союзников желает поставить истребители господину Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать. Соединенные Штаты никогда не диктовали своим партнерам, что те могут или не могут поставлять Украине, а также в какие сроки это делать».

«США в настоящее время не проводят обучение украинских пилотов использованию передовых истребителей, потому что с нашей стороны не было обещания предоставить Украине истребители», – добавил представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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