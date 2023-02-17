Польша выступила за ускорение процесса по приему Украины в ЕС и НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на Международной конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу, 17 февраля, заявил, что Украине надо предоставить особые условия для вступления в Евросоюз и НАТО, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления польский премьер сказал: «Если бы я мог отменить нормальный путь по вступлению, то мой ответ – да. Мы не можем позволить этой стране вести переговоры как для обычного кандидата в ЕС. Я за ускоренное принятие Украины в ЕС».

Моравецкий также заявил, что Украину как можно быстрее надо сделать частью НАТО.

«Нам нужно, чтобы Украина была частью ЕС и НАТО. С моей точки зрения, чем быстрее, тем лучше. Мы не можем соотносить происходящее на Украине с нормальным или почти нормальным путем принятия в ЕС. Нам нужно поменять почти все в Европе. Нам нужно создать новый процесс в Европе для Украины. Ускоренный путь – синоним для этого», – резюмировал глава польского правительства.

Мюнхен, Иван Бабурин

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