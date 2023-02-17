Белый дом: Решение о нападении на Крым остается за Зеленским

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в пятницу, 17 февраля, заявил, что решения о действиях Украины в отношении Крыма остаются «за Зеленским», – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, поддержат ли США Украину в возможной атаке на Крым, Кирби сказал: «Я не буду вдаваться в гипотетические рассуждения, точно не буду выдвигать гипотез о потенциальных операциях, которые могут или не могут провести украинцы, это вопрос к президенту Зеленскому и его команде».

«Не следует как-то интерпретировать заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон будет поддерживать Украину, сколько потребуется. Имеется в виду только – столько, сколько потребуется», – подчеркнул представитель Совнацбеза Белого дома.

Напомним, накануне замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на онлайн-брифинге заявила, что США считают военные базы в Крыму легитимными целями для украинских ударов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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