Бывший председатель Мюнхенской конференции по международной безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германия стала гарантом Минских соглашений в 2015 году для того, чтобы «остановить продвижение русских», – пишет в пятницу, 17 февраля, немецкий журнал Der Spiegel.

В интервью журналу Ишингер сказал: «Я не рассматриваю подписание Минского договора 2015 года негативно, хотя вы и правы, что после этого подписания обстрелы продолжились. Главное, что в феврале 2015 года нам удалось приостановить наступление русских. Украинская армия тогда была в плачевном состоянии, как я могу вам доложить на основе собственных впечатлений. Русские тогда могли дойти до Киева».

Немецкий политик также заявил, что жалеет только о том, что не получилось тогда втянуть в конфликт США и НАТО.

«Наша ошибка заключалась в том, что мы не втянули тогда в переговорный процесс американцев. Для русских мы, европейцы – всего лишь вассалы США. К сожалению, Обама в 2014 году не был так же жёсток, как Байден в 2022 году. Обама не решился на то, чтобы США приняли на себя руководящую роль в этом конфликте с Москвой. Обама смотрел в сторону Азии, на Китай», – заявил экс-председатель Мюнхенской конференции.

Берлин, Иван Бабурин

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