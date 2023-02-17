Небензя и его первый зам попали на «Миротворец»

Украинский экстремистский сайт «Миротворец»* включил в свой список постоянного представителя России при ООН Василий Небензя и его первого заместителя Дмитрия Полянского, – сообщает в пятницу, 17 февраля, американская радиостанция WBAI.

В эфире радиостанции Полянский сказал: «Этот список (на сайте «Миротворец», – прим. ред.) появился во время антиконституционного переворота на Украине в 2014 году. Изначально это был список МВД Украины. Многие люди, в том числе я в этой базе. Мой начальник тоже. Мы находимся в нем как враги Украины. Каждое наше мнение, высказанное в публичном пространстве, публикуется в наших профилях на этом сайте».

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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