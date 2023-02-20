СМИ: Евросоюз планирует ввести санкции против Москальковой за спасение детей

Санкции против уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, зампреда правительства Москвы Вячеслава Духина и министра труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленару Иванову за эвакуацию детей из зоны боевых действий планирует ввести Евросоюз в рамках 10-го пакета антироссийских ограничений – сообщает в понедельник, 20 февраля, бельгийский портал EUobserver.

В публикации портала говорится, что Евросоюз считает эвакуацию детей из зоны боевых действий как «организацию массовых похищений украинских детей». Кроме того, брюссельские политики заявляют, что «Москалькова отрицает наличие на подконтрольной России территории Украины «лагерей, где допрашивали, задерживали и принудительно высылали от 900 тыс. до 1,6 млн. украинских граждан, включая тысячи детей».

«Вячеслав Духин способствовал нелегальному усыновлению украинских детей семьями из его региона», а «Ленара Иванова была одной из ключевых персон, участвовавших в принудительной депортации украинских детей в Россию с последующим незаконным усыновлением российскими семьями», – пишет EUobserver со ссылкой на источник в ЕС.

Кроме того, сообщается, что в 10-й пакте антироссийских санкции Евросоюз включит в 59 человек и 28 организаций, в том числе три банка: Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф».

Брюссель, Иван Бабурин

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