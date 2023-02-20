Президент США Джо Байден во время своего необъявленного визита в Киев в понедельник, 20 февраля, оставил запись в книге гостей в Мариинском дворце, завершив ее лозунгом украинских нацистов, – сообщают украинские СМИ.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков в своем микроблоге в Twitter опубликовал фотоподтверждение, сопроводив комментарием: «Почерк Джо Байдена трудно понять».

В книге для почетных гостей Байден написал: «Для меня большая честь снова быть приглашенным в Киев, чтобы выразить солидарность и дружбу со свободолюбивым народом Украины, господин президент. Пожалуйста, примите мое глубокое уважение за ваше мужество и лидерство. Slava Ukraine!»

Киев, Иван Бабурин

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