Польша закрывает последний пункт пропуска на границе с Белоруссией

Министерство внутренних дел и администрации Польши в понедельник, 20 февраля, сообщило, что закрывает движение белорусских грузовиков на последнем работающем пункте пропуска с Белоруссией – Кукурыки-Козловичи, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте польского министерства, говорится: «Приостановление движения будет действовать с 21 февраля 2023 года с 19:00 (21:00 мск) до снятия белорусскими властями ограничений в отношении польских перевозчиков. Это стало ответом на действия Минска».

Варшава, Иван Бабурин

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