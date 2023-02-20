Блинкен говорил с Эрдоганом о поддержке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече и президент Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре в понедельник, 20 февраля, обсуждали помощь Украине, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Госдепартамента, в частности, говорится: «Два лидера обсудили поддержку Украины в рамках защиты от российской агрессии и необходимость более тесного сотрудничества по двусторонним вопросам, в том числе в сферах обороны, энергетики, торговли и коллективной безопасности. … Также стороны обсудили помощь США в ликвидации последствий землетрясения в Турции».

Ранее сегодня Блинкен в ходе визита в Турцию провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу где, в том числе, обсуждались «заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, конфликт на Украине и ряд двусторонних вопросов».

Анкара, Иван Бабурин

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