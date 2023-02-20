США заявили о выделении украинскому режиму дополнительной военной помощи

Министерство обороны США в понедельник, 20 февраля, заявило, что Соединенные Штаты выделяют киевскому режиму очередной пакет военной помощи на сумму на $460 млн., в который войдут боеприпасы для Himars, а также 155-мм и 120-мм снаряды для ствольной артиллерии, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении Пентагона говорится: «Сегодня Минобороны США объявляет о выделении помощи для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны. Это решение включает в себя дополнительные боеприпасы для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина применяет для защиты своей страны, а также дополнительные Javelin, противотанковые системы и радиолокаторы воздушного наблюдения».

Кроме Пентагона, о выделении денег Киеву заявил глава вашингтонской дипломатии Энтони Блинкен. В отдельном письменном заявлении Блинкен объявил о предоставлении «дополнительных $10 млн. на поддержку текущих усилий по оказанию чрезвычайной помощи для поддержания энергетической инфраструктуры Украины в рабочем состоянии».

Вашингтон, Иван Бабурин

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