Москва обвинила Амстердам в «деградации отношений»

В МИД России в связи с решением голландских властей сократить дипломатическое присутствие России в Нидерландах в понедельник, 20 февраля, заявили, что «вся полнота ответственности за деградацию российско-нидерландских отношений лежит на нидерландской стороне».

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится: «Расцениваем решение МИД Нидерландов о радикальном сокращении численности сотрудников Посольства России в Гааге и приостановке деятельности Торгового представительства России в Амстердаме как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений».

«В Гааге должны понимать, что наши и без того весьма отягощенные проблемами двусторонние связи подвергнутся основательному переформатированию. Вся полнота ответственности за деградацию российско-нидерландских отношений лежит на нидерландской стороне. Разумеется, с нашей стороны последуют неизбежные ответные меры» – подчеркнули в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

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