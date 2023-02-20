Конгресс США: Байден предпочел украинского актера Америке в День президента США. Оставьте его себе!

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в понедельник, 20 февраля, заявила, что в День президента, Джо Байден, президент Соединенных Штатов, предпочел поехать к актеру на Украину, вместо поездки в Огайо- сообщают СМИ.

Тейлор Гин, в частности, заявила: «Это невероятно оскорбительно. Сегодня, в День нашего президента, Джо Байден, президент Соединенных Штатов, предпочел Украину Америке, заставив американский народ платить за украинское правительство и войну. Я не могу выразить, насколько американцы ненавидят Джо Байдена. Зеленский даже не может надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берет наши деньги в спортивных футболках и футболках».

«Так оскорбительно! Америка на последнем месте!!! Байден не поехал в Восточную Палестину, штат Огайо, в День президента. Он отправился на Украину, страну, не входящую в НАТО, лидер которой – актер, который, по-видимому, сейчас командует армией Соединенных Штатов в мировой войне. Мы должны привлечь к ответственности этого дурака «Америка на последнем месте», пока не стало слишком поздно», – заявила конгрессвумен.

В свою очередь, член Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц, комментируя поездку Байдена в Киев, заявил, что США должны прекратить помощь Украине.

В своем микроблоге в Twitter Мэтт Гетц написал: «Больше никакой помощи Украине! Когда на нашей границе разворачивается кризис, Джо Байден едет спать в Делавэр. Когда в Огайо горят химикаты, администрация Байдена говорит, что все хорошо. Так что я не удивлен, когда на День президента Байден бросает Америку ради Украины».

«Он пренебрегал американскими интересами с самого начала своего президентства. Они могут оставить его себе!», – заявил конгрессмен Гетц.

Отметим, что День президента «Президентский день» федеральный праздник США, который празднуется каждый третий понедельник февраля. Посвящен должности президента Соединенных Штатов Америки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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