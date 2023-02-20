ЕС: Для того, чтобы наладить производство боеприпасов в количестве необходимом Киеву понадобятся годы

Глава МИД Польши Збигнев Рау, на брифинге по итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник, 20 февраля, заявил, что Евросоюзу потребуются годы на налаживание производства боеприпасов для поставок Киеву в необходимом количестве, – сообщают СМИ.

Комментируя предложение Эстонии об общих закупках странами ЕС боеприпасов для Украины, Рау сказал: «Военное производство оборонного вооружения Евросоюза соответствует мирному времени, а мы имеем дело с войной, и спрос на эту продукцию соответствует требованиям военных действий с украинской стороны. Сейчас мы понимаем, что чтобы запустить европейскую продукцию потребуется время – как минимум месяцы, если не годы, чтобы достигнуть удовлетворительного уровня. Поэтому обсуждается приобретение необходимого, прежде всего, боеприпасов, за пределами ЕС. Но таких источников тоже немного».

«Отсюда призыв многих участников, включая высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, чтобы европейские страны динамично передавали украинской стороне вооружение, которым они располагают. …Дискуссия прошла по этой теме, которая ни к чему не привела. Проблема диагностирована, но конкретного решения нет, хотя все понимают, что это нужно», – резюмировал глава польского МИДа.

Отметим, что глава евродипломатии Боррель сегодня на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе заявил: «Очевидно, что в ближайшие недели лучший путь предоставить Украине боеприпасы – это поделиться уже существующими. Теми, которые есть на складах европейских армий. Не нужно ждать, когда их начнут производить».

Брюссель, Иван Бабурин

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