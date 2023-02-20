Визит Байдена в Киев готовили «в режиме секретности», но все-таки согласовали с Кремлем

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник, 20 февраля, заявил, что визит Джо Байдена в Киев на встречу с Зеленским готовился «достаточно долго и в режиме большой конфиденциальности». При этом советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что о визите президента США на Украину Россию проинформировали, – сообщают СМИ.

В эфире общенационального телемарафона Ермак сказал: «Готовился визит достаточно долго … Но абсолютно известно о том, что он состоится, стало прошлой пятницей, когда мы разговаривали с Салливаном. Работали команды. Визит готовился в режиме большой конфиденциальности в связи с вопросами безопасности, потому мало кто о нем знал».

Со своей стороны, советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил следующее: «Мы проинформировали Россию о том, что президент Байден посетит Киев. Мы сделали это за несколько часов до его отбытия с целью исключить конфликтные ситуации. Из-за конфиденциального характера этих контактов я не буду уточнять, каков был ответ России или каким в точности было наше сообщение».

Агентство Associated Press также подтверждает, что визит Байдена в Киев был согласован с Кремлем.

«Белый дом, не вдаваясь в подробности, заявил, что перед поездкой Байдена на Украину произошла коммуникация с русскими в целях обеспечения деконфликтности. С Россией связывались, чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами», – говорится в сообщении Associated Press.

Киев, Иван Бабурин

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