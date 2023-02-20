СМИ: Столтенберг собрался в отставку

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 20 февраля, подтвердил, что намерен покинуть свой пост осенью 2023 года, – сообщает CNN.

В эфире телеканалу глава блока НАТО сказал: «Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине».

Отвечая на вопрос, сможет ли он остаться на своей должности, если об этом попросят в НАТО, Столтенберг сказал: «Не хочу спекулировать на том, чего еще не произошло».

Вашингтон, Иван Бабурин

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