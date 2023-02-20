Германия не рекомендует своим гражданам посещать Россию во время праздника 23 февраля

МИД ФРГ в понедельник,20 февраля, выпустило предостережение своим гражданам от поездок в Россию.

В разосланной германским внешнеполитическим ведомством рекомендации говорится: «Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются. С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей».

Отдельно МИД ФРГ предостерегает своих граждан от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

Берлин, Иван Бабурин

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