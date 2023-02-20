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NewDayNews.ru

Вторник, 21 февраля 2023, 00:33 мск

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СМИ: Мирный план КНР по Украине настораживает США и Европу

Фото: FreePik

План Пекина по урегулированию кризиса на Украине вызывает опасения в США и Европе, так как включает призывы к прекращению поставок оружия Киеву, – сообщает в понедельник, 20 февраля, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на европейские источники пишет, что «несмотря на то, что у «мирного плана» КНР мало шансов на принятие в ООН, союзники США обеспокоены тем, что план Пекина по урегулированию конфликта на Украине может найти отклик в странах глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН, так как включает призывы к прекращению огня и приостановку поставок оружия Киеву».

«США и их союзники опасаются, что план Китая в ООН могут поддержать страны, которые не присоединились к антироссийским санкциям, введенным США и Европой», – сообщили также собеседники Bloomberg.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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