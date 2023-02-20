Москва призвала ЮНЕСКО защитить от вандализма на Украине могилы борцов с нацизмом

Министерство иностранных дел России в понедельник, 20 февраля, обратилось к ЮНЕСКО с призывом защитить от киевского режима мемориалы воинам-освободителям от фашизма.

В заявлении Постоянной делегации РФ при ЮНЕСКО говорится: «Киев продолжает борьбу с памятниками воинам-освободителям от фашизма. Добрались до могил. В с.Боднаров Ивано-Франковской области власти снесли памятник Герою Советского Союза А. П. Корякову, погибшему в борьбе с нацистами в возрасте 21 года. Планируется «осуществить раскопки, эксгумацию и перезахоронение» его останков на сельском кладбище».

«Призываем ЮНЕСКО возвысить свой голос в защиту мемориалов воинам-освободителям! Основанная на руинах Второй мировой войны Организация обязана своим существованием этим героям, которые отдали свои жизни в борьбе с человеконенавистнической идеологией нацизма», – подчеркнули российские дипломаты.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»