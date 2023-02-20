Бывшие британские премьеры призвали дать Киеву истребители

Сразу два бывших премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и Борис Джонсон на дебатах в Палате общин в понедельник, 20 февраля, потребовали от западных союзников передать Украине истребители, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Борис Джонсон заявил, что «пора перейти к делу и передать истребители Украине, а не ограничиваться обучением украинских пилотов».

«Необходимо безотлагательно отправить на Украину танки Challenger, Abrams и Leopard. Для промедления с этим не может быть никаких мыслимых оснований», – подчеркнул британский экс-премьер.

Другой бывший глава правительства Соединенного королевства Лиз Трасс заявила, что «Британия и союзники должны делать все возможное, в том числе, отправить истребители для скорой победы Украины. Также надо направить на Украину замороженные активы России».

Лондон, Иван Бабурин

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