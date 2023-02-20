Боррель выступил с предупреждением в адрес Китая

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече министров иностранных дел стран Союза в Брюсселе в понедельник, 20 февраля, заявил,что Китай пересечет красную линию, если передаст оружие России и попросил Пекин не делать этого, – сообщают СМИ.

Глава евродипломатии сказал, что обсудил тему возможной передачи вооружений России с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Ваном И. и заявил, что «поставки оружия Пекином Москве стали бы красной линией в отношениях Пекина с Брюсселем.

«Я попросил представителя КНР не делать этого и выразил не только нашу обеспокоенность, но и то, что для нас это будет красной линией в наших отношениях. Он сказал мне, что они не собираются этого делать. Но мы будем внимательны», – подчеркнул Боррель.

В свою очередь спикер МИД КНР Ван Вэньбинь заявил следующее: «Именно американская, а не китайская сторона поставляет на поле боя постоянный поток оружия. Кто призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет конфронтацию?»

Брюссель, Иван Бабурин

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