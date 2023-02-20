Литва призвала Запад пересечь «красные линии» ради Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник, 20 февраля, призвал страны Запада ради помощи киевскому режиму пересечь «несуществующие красные линии», – сообщает CNN.

В интервью телеканалу Науседа сказал: «Очень важно, чтобы мы пересекали эти красные линии, которые находятся в нашем сознании и не существуют в действительности. Может быть, иногда Россия пытается установить эти красные линии вместо нас. Нельзя терять время зря, нужно быть решительными и едиными, а также принимать решения о помощи Украине как можно быстрее».

«В ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Варшаве я буду обсуждать с ним безопасность Литвы и особенно безопасность восточного фланга, так как страны Балтии подвергаются прямым угрозам со стороны России и Беларуси», – добавил глава Литвы.

Вильнюс, Иван Бабурин

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