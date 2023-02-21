В Белоруссии во втором чтении принят закон о смертной казни за госизмену чиновников

Депутаты Палаты представителей в Белоруссии во втором чтении приняли поправки в Уголовный кодекс о введении смертной казни для чиновников, совершивших госизмену.

Законопроект предлагает применять смертную казнь к чиновникам и военным, совершившим измену государству (ст.356 УК Белоруссии). А также в десять раз увеличить штраф за преступления против мира и безопасности человечества, общественной безопасности, безопасности движения, здоровья населения и государства, передает агентство «Белта».

Депутаты одобрили увеличение срока задержания подозреваемых в шпионаже, госизмене и других антигосударственных преступлениях до 10 суток. Обвинение по таким статьям теперь должно быть предъявлено не позднее 20 суток с момента задержания.

Если Совет Республики также одобрит поправки, документ передадут на подпись президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Минск, Наталья Рязанова

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