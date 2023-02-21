Патрушев: Россия поддерживает КНР в вопросах Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ван И в Москве во вторник, 21 февраля, заявил, что Россия поддерживает Китай в вопросах Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, – сообщают СМИ.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РФ, Патуршев на встрече с Ван И сказал следующее: «В условиях развернутой коллективным Западом кампании по двойному сдерживанию России и КНР особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене. В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая»ю

«В основе российско-китайской стратегической связки лежит взаимоуважительный диалог, близкие подходы к решению проблем. … Курс на развитие стратегического партнерства с Китаем является безусловным приоритетом внешней политики России», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ в ходе встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.

Москва, Иван Бабурин

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