Польша хочет «больше Америки в Европе»

Президент Польши Анджей Дуда перед началом двусторонних переговоров с американским лидером Джо Байденом во вторник, 21 февраля, заявил, что Польша сделает девизом своего председательства в Евросоюзе в 2025 году слова: «Больше Америки в Европе», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дуда сказал: «Мы хотим в мае этого года – на годовщину нашего членства в ЕС, принять специальную резолюцию, – чтобы наше председательство проходило под лозунгом укрепления трансатлантических связей. Больше Америки в Европе, сильнейшие связи ЕС с США, больше сотрудничества между ЕС и США в экономических вопросах и сфере безопасности. Трансатлантические связи имеют ключевое значение для безопасности и будущего развития европейского континента».

Напомним, что на брифинге после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в четверг, 16 февраля, в Лондоне Анджей Дуда заявил, что Варшава ждет, когда президент США Джо Байден развернет над Польшей «американский зонт безопасности».

Варшава, Иван Бабурин

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