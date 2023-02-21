СМИ: Си Цзиньпин весной может посетить Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин в апреле-мае может посетить Россию, – сообщает во вторник, 21 февраля, издание The Wall Street Journal.

Со ссылкой на источники издание пишет, что даты предполагаемого визита китайского лидера пока не определены, планирование поездки находится на ранней стадии.

«Поездка Си Цзиньпина может состояться в апреле или мае, в ходе которой председатель КНР намерен выступить в поддержку многосторонних мирных переговоров, а также указать на недопустимость применения ядерного оружия. Тема возможного визита Си Цзиньпина в Россию может быть поднята на встречах главы канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И с представителями России который во вторник прибыл в Москву», – сообщили информированные собеседники The Wall Street Journal.

Отметим, что в МИД России сообщили, что в среду, 22 февраля, Ван И примет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва, Иван Бабурин

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