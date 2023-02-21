В ООН призвали России и США немедленно вернуться к выполнению договорам ДСНВ и СНВ-3

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник, 21 февраля, заявил, что Россия и США должны без промедлений вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), – сообщает ТАСС.

Дюжаррик, в частности, сказал: «Позиция генерального секретаря всегда ясна: США и Россия должны возобновить полное выполнение ДСНВ без промедлений. ДСНВ обеспечивал безопасность не только России и США, но и всего международного сообщества. Россия и США должны немедленно возобновить диалог по контролю над вооружениями во избежание катастрофических последствий».

«Мир без контроля над ядерными вооружениями более опасен, нестабилен и может столкнуться с потенциальными катастрофическими последствиями. Должны быть предприняты любые усилия во избежание такого итога, включая немедленное возвращение к диалогу», – подчеркнул представитель генсека ООН.

Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин во время Послания к Федеральному Собранию объявил о приостановке участия России в ДСНВ.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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