Байден заявил, что НАТО и США не отступятся от поддержки Украины

Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля заявил, что поддержка США и НАТО Украины – непоколебимо, – сообщают СМИ

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Российская спецоперация на Украине стала испытанием для США, Европы и НАТО. … Через год этой войны Путин больше не сомневается в силе нашей коалиции. Может быть, он думает, что нам не хватит решимости сохранить наше единство, но у него не должно быть никаких сомнений – наша поддержка Украины неколебима, НАТО не отступится. Мы не устанем от наших усилий и не откажемся от них. …Народ Украины победит, а мы, как и всегда, будем стоять на страже демократии и свободы. … Грядущие дни будут тяжелыми для Украины».

«Я еще раз говорю народу России – США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», – заявил также Джо Байден.

Варшава, Иван Бабурин

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