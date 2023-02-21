МИД РФ: Ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным

В МИД России во вторник, 21 февраля, заявили, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, в связи с чем ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным.

В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых зиждется Договор и без которых он не был бы заключен, фактически речь идет о коренном изменении обстоятельств по сравнению с существовавшими на момент заключения ДСНВ. В такой обстановке ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным – как в принципиальном плане, так и применительно к сфере контроля над вооружениями, которая неотделима от геополитических и военно-стратегических реалий».

«Более того, серьезные изменения в ландшафте безопасности связаны также с тем, что консолидация на антироссийской почве западных стран все больше затрагивает аспекты их ядерной политики. В частности, члены НАТО, которые десятилетиями практикуют так называемые «совместные ядерные миссии» и с некоторых пор открыто объявили Североатлантический блок «ядерным альянсом», усиливают упор на ядерное оружие в общенатовских концептуальных установках, заявляют о нацеленности на дальнейшее укрепление и повышение боеготовности «приписанных» к НАТО потенциалов в данной сфере. Звучат призывы к расширению ядерной инфраструктуры блока и её продвижению на восток. Направленность данных усилий против нашей страны не скрывается», – заявили также в российском МИДе.

При этом в заявлении МИД России отметили, что «решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования Договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности. Призываем американскую сторону именно к этому. До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены».

Москва, Иван Бабурин

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