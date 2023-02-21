Байден заявил, что празднование 75-летия НАТО в 2024 году пройдет в США

Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве во вторник, 21 февраля, заявил, что приглашает всех членов НАТО в Соединенные Штаты отметить 75-летие самого сильного военного союза в истории, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления хозяин Белого дома сказал: «США вместе с союзниками и партнерами продолжат поддерживать Украину, когда она защищает себя. В следующем году я приму всех членов НАТО на саммите в США. Мы все вместе отметим 75-летие самого сильного оборонительного союза в мировой истории».

«Приверженность США своим союзникам по НАТО и пятой статье – как скала! Каждая страна НАТО это знает, Россия также это знает. Нападение на одного члена НАТО означает нападение на всех. Это священная клятва по защите каждого дюйма территории НАТО!», – заявил Байден в Варшаве.

Варшава, Иван Бабурин

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