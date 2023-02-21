Франция взволнована готовностью России провести ядерные испытания в ответ на подобные действия США

Министерство иностранных дел Франции во вторник, 21 февраля, выпустило заявление, в котором говорится об обеспокоенности готовностью России проведения ядерных испытаний, если США сделают это первыми, – сообщают СМИ.

В распространенном тексте официального правительственного сообщения французского МИДа говорится: «Франция с обеспокоенностью приняла к сведению требование о готовности России провести испытания ядерного оружия в случае, если их проведут США. …Франция также напоминает о важности Договора о запрещении испытаний ядерного оружия, которое России подписала и ратифицировала, и, в ожидании его вступления в силу, соблюдения Россией моратория на ядерные испытания, под которым она подписалась, подобно другим ядерным державам. … Франция призывает РФ соблюдать подписанный ей Московский договор 1963 года «О запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой».

В своем коммюнике МИД Пятой республики также призывает Россию к соблюдению «соглашения пяти ядерных держав».

«Франция призывает Россию к соблюдению декларации глав государств и правительств пяти ядерных держав от 3 января 2022 года о предотвращении ядерной войны и гонки вооружений, которой Франция остается приверженной», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Франции.

Париж, Иван Бабурин

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