Италия готова помогать Киеву всем, кроме истребителей

Премьер Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, 21 февраля, заявила, что поставка боевых самолетов Киеву не обсуждается, – сообщают СМИ

В ходе общения с представителями СМИ Мелони сказала: «Италия будет оказывать любую возможную поддержку Украине, чтобы появились условия для мирных переговоров. До тех пор мы будем оказывать любую военную, финансовую, гражданскую поддержку. В настоящий момент отправка боевых самолетов на Украину не обсуждается, такие решения принимаются только вместе с международными партнерами. В данный момент мы сконцентрированы на поставках ПВО, поскольку наш приоритет – это защита инфраструктуры и граждан».

Киев, Иван Бабурин

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