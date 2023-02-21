Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин во вторник, 21 февраля, заявил, что президент России Владимир Путин внес в Нижнюю палату парламента законопроект о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), – сообщают СМИ.

Володин, в частности, сказал: «Президент России внес в Государственную думу проект федерального закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Внесенный президентом законопроект рассмотрим завтра на пленарном заседании Государственной Думы и безотлагательно примем по нему решение. Сразу после этого он будет направлен в Совет Федерации».

Как сообщает РИА Новости, сенатор Григорий Карасин заявил, что Совет Федерации может вслед за Госдумой рассмотреть закон о приостановке участия РФ в ДСНВ также в среду 22 февраля.

Москва, Иван Бабурин

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