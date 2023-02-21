Италия официально поддержала стремление киевского режима в НАТО и ЕС

Глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр Италия Джорджия Мелони во вторник, 21 февраля, подписали совместную декларацию, в которой приветствуется вступление Украины в НАТО и Евросоюз, – сообщают украинские СМИ.

В подписанном Зеленским и Мелони документе, в частности, говорится: «Украина и Италия подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс, возобновляя заверения в приверженности Североатлантическому союзу политике открытых дверей НАТО в соответствии со Стратегической концепцией НАТО 2022 года и Декларацией Мадридского саммита».

«Итальянская Республика выражает готовность играть ключевую роль в восстановлении Украины, среди прочего через межведомственную Координационную платформу доноров, согласованную между Украиной, «Группой семи», международными финансовыми организациями и другими ключевыми партнерами, в частности через значительный и общепризнанный опыт итальянских компаний в важных секторах и сотрудничество обеспечение прозрачного, инклюзивного и ориентированного на реформы процесса», – говорится в тексте совместной декларации Украины и Италии.

Киев, Иван Бабурин

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