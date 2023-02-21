Минобороны РФ: Все заявления о недостатке боеприпасов не соответствуют действительности

Министерство обороны России во вторник, 21 февраля, выпустило комментарий по поводу заявлений о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артёмовск в ДНР.

В комментарии, опубликованном в Telegram-канале российского миноробороны, говорится: «Командование объединенной группировки войск (сил) в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений. Только за последние двое суток общее продвижение вперед, на подготовленные оборонительные позиции ВСУ, штурмовых подразделений в районе города Артёмовск составило более двух с половиной километров. Успешные боевые действия были бы невозможны без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки «Юг». Несмотря на сложные метеоусловия в районе города Артёмовск, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолетовылетов штурмовой авиации. Поэтому все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, – абсолютно не соответствуют действительности».

«Только за период двух дней с 18 по 20 февраля 2023 года добровольцам штурмовых отрядов было поставлено: 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов; 980 боеприпасов для танков. Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет», – сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве также отметили, что, «в ближайшие несколько дней для штурмовых подразделений будут полностью обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль. С 25 февраля уже начнутся поставки боеприпасов всей номенклатуры в соответствии с поданной заявкой на март. Всего же за прошлый год потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140 процентов от полученных заявок. Это наш приоритет».

«Еще раз хотим подчеркнуть, – добровольцы, как и военнослужащие штурмовых подразделений группировки, мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима. Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, – контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», – подчеркнули в министерстве обороны России.

Москва, Иван Бабурин

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