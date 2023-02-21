В Европарламенте призвали усилить санкции против «российских пропагандистов»

Глава спецкомитета Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы в ЕС Рафаэль Глюксманн на брифинге в Media Center Ukraine в Киеве во вторник, 21 февраля, заявил, что необходимо приравнять «российских пропагандистов» к военно-политическому руководству РФ и усилить против них санкции, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Глюксманн сказал: «К российским пропагандистам нужно относиться как к военно-политическому руководству, они все преступники и должны быть в санкционном списке ЕС. У нас есть санкции против России, и мы должны их усиливать. Например, не все пропагандисты России в нашем списке санкций. Они должны быть там. Они – преступники. Поэтому к ним нужно относиться как к военному или политическому руководству России. Нет никакой разницы, они все должны быть в санкционном списке».

«Нужно сломать пропагандистскую машину России! Хотя ЕС уже наложил санкции на российские СМИ, в частности, на телеканалы RT/Russia Today и Sputnik, это не останавливает их. Поэтому мы должны быть намного более активны. Мы должны разрушить российскую пропаганду не только в ЕС, но и в Латинской Америке и Африке. Мы должны вводить там наши нарративы, и делать это намного активнее. Необходим «информационный Рамштайн» и четкое понимание, что месседжи, отправляемые аудитории ЕС не могут быть такими же, как для Глобального Юга», – заявил глава спецкомитета Европарламента по иностранному вмешательству в демократические процессы в ЕС.

Киев, Иван Бабурин

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