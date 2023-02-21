Небензя: Виновные в подрыве «Северного потока» должны компенсировать ущерб

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза во вторник, 21 февраля, заявил, что страны, стоявшие за диверсией на «Северном потоке» должны компенсировать ущерб пострадавшим государствам, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «День настал. И он, возможно, станет предвестником эпохи, в которой трансграничные и трансконтинентальные коммуникации станут законной целью для операций, направленных на ослабление тех или иных государств – эпохи хаоса и немыслимого ущерба для всего человечества. Шанс на то, что она наступит, чрезвычайно велик, если виновные за подрыв «Северного потока» не будут найдены и не понесут соответствующего наказания, а страны, которые за этим стояли, не компенсируют пострадавшим государствам понесенный ущерб так, как это предусматривается международным правом. Только тогда у нас с вами есть шанс избежать этого хаоса. … Мотив, исполнитель и способ совершения преступления не вызывают сомнений, Россия с высокой долей вероятности знает не только кто, но и как подорвал «Северный поток».

«Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют», – отметил также российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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