Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 22 февраля, заявила, что у Запада случилась истерика из-за проекта российской резолюции в ООН по поводу расследования теракта на «Северных потоках».

В ходе своего выступления Захарова сказала: «У западных стран случилась истерика, как это обычно с ними бывает. Трудность заключалась в том, что было очень сложно негативно отзываться о наработках российской резолюции, в которой содержались, например, призывы к международному расследованию терактов... под эгидой генсека ООН. … Им было тяжело, но аргументы они пытались придумать хоть какие-то. А нету аргументов... Дело в том, что, как всегда, они просто пытаются замести следы, вот и все».

Москва, Иван Бабурин

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