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Среда, 22 февраля 2023, 19:07 мск

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МИД РФ: Россия ищет варианты на переход от системы SWIFT

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 22 февраля, заявила, что Россия прилагает усилия для перехода от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT к защищенным от внешнего давления механизмам передачи платежной информации.

В ходе общения с журналистами Захарова сказал: «Мы продолжаем прилагать усилия, направленные на постепенный переход с системы SWIFT на защищенные от внешнего давление механизмы передачи финансовой информации. Для этого активно развивается различные другие пути передачи финансовой информации, в том числе под эгидой Банка России»

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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