СМИ: В ЕС не смогли согласовать 10-й пакте антироссийских санкций

Послы стран Евросоюза в среду, 22 февраля, не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, в результате чего переговоры было решено перенести на четверг на вторую половину дня, – передает агентство Reuters.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций. Ряд вопросов остается, в частности, об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе. Также странам ЕС предстоит преодолеть разногласия по поводу запрета на импорт российского каучука. Дополнительные переговоры пройдут в четверг».

Брюссель, Иван Бабурин

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