Палестинцы обратятся в Совбез ООН за защитой от Израиля

Руководство Палестинской автономии на заседании в среду, 22 февраля, приняло решение обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой о проведении экстренного заседания, посвященного последним событиям в городе Шхем, когда в ходе операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были убиты 10 человек и почти 100 были ранены, – сообщает информационное агентство Wafa

Агентство передает, что «руководство Палестины намерено просить СБ ООН осудить преступления оккупационного (Изральского, – прим.ред.) режима и предоставить палестинцам международную защиту».

Со своей стороны израильские СМИ сообщают, что среду, 22 февраля, ЦАХАЛ и общая служба безопасности Израиля (ШАБАК) провели в Шхеме на Западном берегу операцию по розыску, задержанию и нейтрализации трех разыскиваемых террористов, причастных к гибели в октябре 2022 года старшего сержанта Идо Баруха.

«По данным ШАБАКа, эти боевики планировали новые нападения. В ходе проведения операции возникла перестрелка, были обезврежены разыскиваемые террористы и другие боевики. Отмечается, что огонь велся по боевикам, оказавшим вооруженное сопротивление, и по тем, кто бросал гранаты и бутылки с зажигательной смесью», – сообщает израильское агентство Newsru.co.il.

Рамалла, Иван Бабурин

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