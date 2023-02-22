Трамп прокомментировал очередное падение Байдена на трапе самолета

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал падение действующего американского лидера на трапе самолета во время вылета из Варшавы в среду, 22 февраля, – сообщают СМИ.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «Ой, он сделал это снова. Наш президент, похоже, не способен подняться на лестничный пролет. Это парень, ведущий нас к Третьей мировой войне... что может пойти не так?»

Вашингтон, Иван Бабурин

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